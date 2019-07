 Суд разрешил JKX взыскать $12 миллионов с Украины по решению Лондонского арбитража

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Решением Киевского апелляционного суда признано и разрешено принудительное исполнение указанного арбитражного решения", – цитирует пресс-служба юрфирмы слова старшего партнера Романа Марченко.

Как сообщалось, в начале 2015 года дочерние украинские и голландские компании JKX инициировали арбитражное разбирательство против Украины в соответствии с Договором присоединения к Энергетической хартии и двусторонними соглашениями о защите инвестиций, заключенными Украиной с Великобританией и Нидерландами, требуя компенсации более $180 млн. Причиной стало временное повышение Верховной Радой ренты на добычу газа с 28% до 55% (при добыче с глубины до 5 км), а потом продление действия этой нормы и на 2015 год.

В начале февраля 2017 года Лондонский арбитраж в споре нефтегазовой компании JKX Oil&Gas Plc против Украины отклонил основные требования компании и признал законным повышение рентных ставок на добычу нефти и газа в 2014 году, однако постановил компенсировать JKX $11,7 млн убытков.

По данным Министерства юстиции Украины решение арбитража о взыскании с государства $12 млн в пользу JKX Oil&Gas Plc связано с решениями Национального банка Украины (НБУ) по выводу капитала и Кабинета министров по закупке газа промпотребителями. Требования JKX еще на $235 млн в части, касающейся повышения рентных платежей, суд отклонил.

В марте того же года Министерство юстиции Украины обратилось в Высокий суд Великобритании с просьбой пересмотреть решение лондонского арбитража. В конце октября 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса (High Court of Justice of England and Wales) отклонил апелляцию.

В Украине группа JKX владеет "Полтавской газонефтяной компанией".

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,47% акций, Keyhall Holding– 11,42%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,95%, Interneft Ltd – 6,6%.

Российская Proxima Capital Group ранее владела 19,97% акций компании.

Хомутынник с Коломойским являются также совладельцами компании "Укрнафтобуриння".