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 Запорожская АЭС подключила после ремонта энергоблок №1

14 июля в 09:25 энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к энергосети после завершения текущего ремонта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

В настоящее время в работе находятся 4 энергоблока Запорожской АЭС с суммарной нагрузкой 3 385 МВт. На энергоблоке №2 идут 124 сутки планового капитального ремонта, на энергоблоке №5 - 42 сутки планового среднего ремонта.

Энергоблок №1 был остановлен на ремонт 10 июля.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137461
 
 
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