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 Франция создаст космические войска

Франция создаст национальное командование космическими войсками в рамках военно-воздушных сил страны, объявил французский президент Эммануэль Макрон.

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Заявление сделано в канун национального праздника – Дня взятия Бастилии, который должен по традиции ознаменоваться большим военным парадом на Елисейских полях в Париже.

Чтобы обеспечить развитие и укрепление космического потенциала Франции, "в сентябре будет создано большое космическое командование", которое в конечном итоге будет преобразовано в Военно-воздушные космические силы страны, подчеркнул Макрон.

В феврале космические войска были созданы в США. Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому начальник штаба космических сил включается в состав Комитета начальников штабов ВС США. Численность космических войск США составит от 15 до 20 тысяч человек, заявил в апреле Патрик Шанахан, в тот момент исполнявший обязанности министра обороны Соединенных Штатов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137400
 
 
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