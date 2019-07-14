 США на следующей неделе введут санкции против Турции за покупку российских ракет

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По данным агентства, советники президента США Дональда Трампа уже выбрали санкции, которые будут введены против Турции за покупку российских ЗРС. Агентство отмечает, что в Вашингтоне выбирали между тремя пакетами ограничительных мер разной степени жесткости. Подробности и масштаб санкций пока неизвестны.

Предполагается, что США не будут объявлять о санкциях в понедельник, 15 июля (это годовщина неудавшейся попытки переворота 2016 года в Турции). По словам источников Bloomberg, Вашингтон хочет избежать подозрений в поддержке путчистов.

В пятницу, 12 июля, Турция получила из России первую партию С-400. В течение того дня в Анкару прибыли три самолета с компонентами российских ЗРС, на следующий день на авиабазе "Мюртед" под Анкарой приземлился четвертый самолет.

Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 за $2,5 млрд в декабре 2017 года. В Вашингтоне и в командовании силами НАТО выступают против этой сделки, указывая на несовместимость российских ЗРК с вооружениями НАТО. В США считают, что Россия сможет использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

Ранее Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за приобретение у РФ С-400. США уже исключили турецких военных из программы подготовки к полетам на истребителях F-35 и пообещали отказаться от поставок Турции этих самолетов.