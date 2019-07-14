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 Airbus отозвал тираж книги о компании из-за главы о расследовании взяток

Корпорация Airbus SE отозвала тираж книги, посвященной полувековому юбилею компании, из-за главы о ведущемся расследовании взяточничества и коррупции, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По информации агентства, топ-менеджеры компании опасаются, что публикация книги может оказать влияние на ход расследования. В частности, книга содержит главу об использовании посредников при получении заказов, причем упомянутые в ней лица все еще находятся под следствием.

Книга посвящена созданию Airbus и становлению компании в качестве конкурента Boeing Co. Ее написал бывший журналист The New York Times Никола Кларк.

В декабре прошлого года Минюст США начал расследование о коррупции в отношении Airbus. До этого в 2016 и 2017 годах аналогичные расследования велись в Великобритании и Германии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137396
 
 
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