 Airbus отозвал тираж книги о компании из-за главы о расследовании взяток

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По информации агентства, топ-менеджеры компании опасаются, что публикация книги может оказать влияние на ход расследования. В частности, книга содержит главу об использовании посредников при получении заказов, причем упомянутые в ней лица все еще находятся под следствием.

Книга посвящена созданию Airbus и становлению компании в качестве конкурента Boeing Co. Ее написал бывший журналист The New York Times Никола Кларк.

В декабре прошлого года Минюст США начал расследование о коррупции в отношении Airbus. До этого в 2016 и 2017 годах аналогичные расследования велись в Великобритании и Германии.