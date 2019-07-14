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 Зеленский назначил херсонского губернатора

Президент Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева, экс-заместителя министра обороны Украины.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Зеленский представил новоназначенного главу ОГА на совещании в Херсоне в субботу.

"Хочу вас поздравить с новым главой Херсонской облгосадминистрации… и хочу подписать указ о назначении Гусева Юрия Вениаминовича. Можно поаплодировать", - сказал Зеленский, подписал соответствующий документ и передал Гусеву удостоверение.

Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом.

Как сообщалось, 26 июня Кабинет министров на своем заседании поддержал назначение 8 глав ОГА, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. В частности, главой Херсонской ОГА предлагалось назначить Юрия Гусева.

Ранее Юрий Гусев значился под №41 в избирательном списке партии "Слуга народа". Однако 13 июня он сообщил, что решил не участвовать в парламентских выборах, но остается в команде Зеленского и будет помогать ей "в другой роли".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137394
 
 
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