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Все про:Киев (2024) Метрополитен (255)

 Киевский метрополитен начал отключать прием жетонов на станциях

С 15 июля жетоны не будут продаваться и приниматься в вестибюле станции "Нивки" (выход к пожарной части) и станции "Ипподром" (выход к Ипподрому).

Как сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", это первые два вестибюля, которые начинают работать без жетонов, передает БизнесЦензор.

"В то же время ранее купленные жетоны вы зможете еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.
Напоминаем полностью жетоны будут постепенно выведены из обращения до 30 октября", – отмечается в сообщении.

В компании напоминают, что для оплаты проезда можно использовать карточки метро, которые продаются на всех станциях, карточками "е-билет", бесконтактной банковской картой или смартфоном с приложениями ApplePay и GooglePay на желтых турникетах.

При том в метрополитене отмечают, что иногда в банковской системе бывают сбои, что затрудняет использование последнего способа оплаты.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137349
 
 
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