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Все про:аэропорт (643) Жуляны (93) самолет (313)

 Аэропорт "Жуляны" приостановил работу из-за аварийной посадки самолета

Аэропорт "Киев им. Сикорского" временно приостановил работу после выкатки самолета "Белавиа" за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"12 июля в 23:40 воздушное судно Boeing 737-300 с бортовым номером EW 336PA, рейс В2 847, авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Минск-Киев, при посадке на ВПП выкатился за пределы ВПП", – сказано в сообщении.

В аэропорту подчеркивают, что ни один из 139 пассажиров и 5 членов экипажа, находившихся на борту самолета, в результате инцидента не пострадал.

"В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации самолета с ВПП. Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время", – сказано в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта, по меньшей мере 14 рейсов были отменены, вылет ряда ожидается в задержкой.

Как сообщалось, в июне 2018 года самолет MD-83 авиакомпании Bravo Airways с регистрацией UR-CPR, выпущенный в 1991 году, во время посадки в "Жулянах" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и заблокировал работу аэропорта на несколько часов.

На борту находились 169 пассажиров и шесть членов экипажа, следовавших чартерным рейсом из Антальи. В результате инцидента никто не пострадал.

В итоге самолет был разобран.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137346
 
 
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