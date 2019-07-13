 Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку

Об этом президент заявил во время совещания по вопросам развития морских портов в Одессе, передет БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не ушли в отпуск, а реально это сделали, если не можете справиться с людьми в вашей вертикали. Скажите, пожалуйста, мне дату, чтобы я знал об этом не из фейсбука, а из реальных документов", – заявил Зеленский.

Свое требование президент объяснил тем, что Александр Власов не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Зеленский во время совещания в Ужгороде 6 июля. А сообщение и. о. председателя ГФС в соцсети об освобождении их от исполнения обязанностей оказалось недостоверным.

"Я попросил предоставить мне реальные документы. Они не совпадали с вашим постом в фейсбуке. То есть вы отправили людей в отпуск", – отметил Зеленский.

В свою очередь глава ГФС сообщил, что после совещания на Закарпатье он освободил от исполнения обязанностей двух должностных лиц, а еще двое отправлены в отпуск по состоянию здоровья близких родственников.

"Я сегодня напишу заявление", – сказал Власов.

Как сообщалось, 9 июля и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов сообщил, что по результатам совещания в Ужгороде под председательством президента Владимира Зеленского принято решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

Власов был назначен исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы осенью 2018 года. Решение о смене и.о. главы ГФС было принято в связи с отставкой Мирослава Продана.