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Все про:МИД (62) безвизовый режим (187)

 Украина подписала соглашение о безвизе с Северной Македонией

Украина подписала соглашение с правительством Северной Македонии о безвизовом режиме, сообщила посол Наталья Задорожнюк.

Об этом Задорожнюк написала в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня (12 июля) вместе с министром иностранных дел Республики Северная Македония Николой Димитровым от имени правительства Украины подписала чрезвычайно важное межправительственное Соглашение о безвизе на постоянной основе", - написала она.

Ранее соглашение о безвизе с Северной Македонией Украина должна была продлевать каждый год.

Согласно документу, граждане двух стран с биометрическими паспортами могут осуществлять въезд и транзит. Более того, находиться на территории страны можно максимум 90 дней каждые полгода.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137322
 
 
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