[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.7 28.8
 Коррупция
  39  0
Все про:СБУ (392) Черкассы (55)

 СБУ разоблачила на вымогательстве депутата Черкасского облсовета

Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили в вымогательстве денег у бизнесмена одного из депутатов Черкасского областного совета.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что депутат требовал 300 тыс. грн. от представителя частного предприятия за присоединение производственного помещения к электросети общего пользования", - говорится в сообщении СБУ.

Чиновник, который также руководит одной из проектных организаций области, обещал коммерсантам за триста тыс гривен ускорить процесс подключения к электросети ОАО "Черкассыоблэнерго" и заключение договоров на поставку электроэнергии.

"Правоохранители задержали депутата при выходе из ресторана, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения второй части неправомерной выгоды в размере ста пятидесяти тысяч гривен", - отметили в СБУ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137320
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКоррупцияСБУ разоблачила на вымогательстве депутата Черкасского облсовета
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
112_Украина Донбасс Зеленский Италия Киев Маркив обстрел политзаключенные Россия
 
 
 
 
 
 вверх