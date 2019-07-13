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Все про:Зеленский (159) Богдан Андрей (7) Вавриш (1)

 Команда Зеленского назначила "смотрящего" за Киевом, – СМИ

В команде президента Владимира Зеленского назначили нового "смотрящего" за Киевом, им стал Андрей Вавриш.

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

Предполагается, что к Вавришу уйдет вся исполнительная власть в Киеве. По данным издания, мэр Виталий Кличко сдаваться не собирается и обещает применить свой и братский авторитет в Европе и Америке.

Вавриш является главой строительной компании SAGA Development, 5 лет назад он ушел с должности зама главы Департамента градостроительства и архитектуры Киева. Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан является близким другом Вавриша.

По данным издания, Вавриш займется "теневым переформатированием финансового пространства Киева, отправив на покой регента Кличко Вадима Столара".

В Офисе президента, утверждают, что речь идет не о "смотрящем", а о "стратегирующем".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137318
 
 
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Будут давить Кличка...застройка Киева это сейчас наверное самое жирное место по части зарабатывания чёрного нала.
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казнокрад и убийца Андрей Вавриш избежал люстрации? Согласно открытым данным Андрей Вавриш подозревается в трех заказных убийствах, давлении на судей, а также в коррупции (естественно, в особо крупных, по-другому Вавриш не работает). Если верить множеству свидетельских показаний, Андрей Вавриш причастен к краже 42 миллионов гривен и многомиллионой коррупционной схеме КГГА.
https://antikor.com.ua/articles/11804-kak_kaznokrad_i_ubijtsa_andrej_vavrish_izbehal_ljustratsii
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БизнесЦензорНовостиВластьКоманда Зеленского назначила "смотрящего" за Киевом, – СМИ
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