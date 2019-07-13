 Команда Зеленского назначила "смотрящего" за Киевом, – СМИ

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

Предполагается, что к Вавришу уйдет вся исполнительная власть в Киеве. По данным издания, мэр Виталий Кличко сдаваться не собирается и обещает применить свой и братский авторитет в Европе и Америке.

Вавриш является главой строительной компании SAGA Development, 5 лет назад он ушел с должности зама главы Департамента градостроительства и архитектуры Киева. Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан является близким другом Вавриша.

По данным издания, Вавриш займется "теневым переформатированием финансового пространства Киева, отправив на покой регента Кличко Вадима Столара".

В Офисе президента, утверждают, что речь идет не о "смотрящем", а о "стратегирующем".