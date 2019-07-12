 Итоги недели: Вывод дивидендов, победа Труханова и миллиард долларов для "Нафтогаза"

ФИНАНСЫ

Нацбанк отменил все ограничения на вывод дивидендов за границу

Национальный банк отменил все ограничения на репатриацию дивидендов с 10 июля. Нацбанк прогнозирует объем репатриированных в 2019 году дивидендов на уровне $3-3,5 млрд, тогда как в 2018 году он составил $3,3 млрд.

"Нафтогаз" успешно разместил евробонды на $1 миллиард

"Нафтогаз Украины" успешно разместил пятилетние евробонды на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние евробонды на $335 млн под 7,375%. Еврооблигации выпущены без государственных гарантий. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США.

Вложения иностранцев в украинские ОВГЗ превысили рекордные 65 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в собственности нерезидентов на 12 июля достиг нового исторического рекорда – 65,16 млрд грн.

Нацбанк увеличил скупку валюты в 7 раз

Национальный банк в период с 1 по 5 июля купил на межбанковском валютном рынке $321,2 млн, тогда как неделей ранее пополнил резервы на $44 млн.

Фонд отменил продажу активов "Дельта Банка" фирме Веревского с дисконтом 96%

Фонд гарантирования отменил продажу пула активов "Дельта Банка" номинальной стоимостью 4,85 млрд грн за 182,5 млн грн фирме "Финансовая компания "Скай" Андрея Веревского. Перед этим Нацбанк отменил согласование аукциона, поскольку эта же компания в марте предлагала за тот же лот 906 млн грн.

МАКРОЭКОНОМИКА

Госстат впервые в году зафиксировал снижение цен

По данным Госстата, потребительские цены в июне 2019 года снизились на 0,5% после роста на 0,7% в мае, а с начала года выросли на 3,6%.

Уровень тенизации экономики упал до минимума за 10 лет

По предварительным расчетам Минэкономразвития, уровень теневой экономики в 2018 году составил 30% от объема официального ВВП, что на 2 процентных пункта меньше показателя 2017 года и является самым низким уровнем с 2009 года.

ЭНЕРГЕТИКА

После запуска нового рынка цены на электроэнергию для промышленности выросли на 30%, – "Укрэнерго"

Средневзвешенная цена электроэнергии для промышленных потребителей по итогам первых десяти дней работы новой модели рынка выросла на 30% по сравнению с оптовой рыночной ценой в июне, сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

В Минэнергоугля с такой оценкой не согласны и считают некорректным делать расчеты за неполные две недели после запуска нового рынка электроэнергии.

"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения на 10%

НАК "Нафтогаз Украины" снизил цены на газ для нужд населения в июле не 10,4%, сообщил глава газового бизнеса НАК Андрей Фаворов. По расчетам Кабмина, цена "Нафтогаза" на газ для населения должна составить 4 905 грн за тысячу кубометров (без НДС).

Рада отменила ограничения для домашних солнечных электростанций

Верховная Рада приняла закон об установлении "зеленого" тарифа для частных домохозяйств и энергетических кооперативов, производящих электрическую энергию из энергии солнечного излучения, отменив требования к месту размещения солнечных панелей и их общей установленной мощности.

На ЧАЭС ввели в эксплуатацию защитную арку над четвертым энергоблоком

Новый безопасный конфайнмент, возведенный над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, введен в эксплуатацию. Строительство конфайнмента над старым объектом "Укрытие" началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ.

В Украину прибыл первый в истории танкер с нефтью из США

Партия нефти сорта Bakken приобретена ПАО "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ. Ожидается, что вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько, а следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе.

ВЛАСТЬ

Рада ввела штрафы за парковку на местах для электромобилей

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий специальные номерные знаки с зеленым цветом шрифта для электромобилей, введение специальных дорожных знаков парковки "Для электромобилей", а также штрафы за остановку на таких местах для обычных авто.

Зеленский уволил первого заместителя главы Антимонопольного комитета

Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя главы Антимонопольного комитета Марию Нижник, что привело к временному прекращению работы Административной коллегии по обжалованию закупок из-за отсутствия кворума.

"Укрспирт" возобновил отгрузку продукции покупателям

Кабинет министров одобрил "дорожную карту" мер для восстановления отгрузки спирта, после чего госпредприятие "Укрспирт" с 12 июля возобновило отгрузки продукции, заблокированные с начала месяца из-за новых правил учета продукции.

Кабмин запустил фонд поддержки стартапов с бюджетом 400 миллионов

Начал работу правительственный Украинский фонд стартапов, который создан для поддержки новых промышленных идей в сегменте микро и малых предприятий и физлиц-предпринимателей. Начальный бюджет фонда составляет около 400 млн грн.

Минюст запустил услугу регистрации бизнеса онлайн

В Украине заработала новая электронная услуга, позволяющая зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью онлайн на основании модельного устава. Как сообщила пресс-служба Минюста, новация доступна на портале "Онлайн-дома юстиции" и веб-портале Кабинета министров в разделе "Электронные услуги".

В конкурсе на главу управления делами Зеленского победил бывший глава команды КВН

В конкурсе на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами президента победил нынешний и.о. главы ведомства Сергей Борзов, которого в это ведомство назначил еще в 2014 году Петр Порошенко. За это время Борзов успел бесплатно получить элитную квартиру в Киеве площадью 190 кв.м, а его жена сейчас баллотируется в Раду от "Слуги народа".

КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Абромавичус возглавил набсовет "Укроборонпрома"

Министр экономического развития в 2014-2016 годах Айварас Абромавичус избран главой набсовета "Укроборонпрома", в который он был введен 12 июня указом президента Владимира Зеленского. На этой должности Абромавичус пообещал провести аудит компании и анонсировал назначение нового руководителя "Укроборонпрома" в течение нескольких недель.

Антимонопольный комитет открыл дело о продаже Богуслаевым "Мотор Сичи"

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения подконтролной китайским инвесторам офшорной компанией и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич".

О планах совместно с инвесторами из КНР развивать АО "Мотор Сич" и ГП "Ивченко Прогресс" (входит в состав "Укроборонпрома") в феврале говорил заместитель министра экономразвития и торговли Юрий Бровченко, однако подробности сделки пока неизвестны.

Сеть казино "Космолот" перешла от УНЛ к лотерейному оператору МСЛ

Владелец лотерейной лицензии компания МСЛ получила в свое распоряжение сеть игровых залов "Космолот", которая ранее работала по франшизе УНЛ, которую связывают с нардепом Александром Третьяковым. Ранее держателем миноритарной доли акций МСЛ был Даниил Гетманцев – советник президента Владимира Зеленского по налоговой политике. Сейчас совладельцем МСЛ является Елена Полосенко, которая также является совладельцем юридической фирмы Гетманцева – Jurimex.

Порошенко получил $235 миллионов за продажу завода "Кузня на Рыбальском"

Стоимость 73,96% акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", принадлежавших инвестфонду "Прайм Эссетс Кэпитал" Петра Порошенко, по договору купли-продажи с компанией Ewins Limited Сергея Тигипко от 15 ноября 2018 года составила $235,79 млн, свидетельствует отчетность фонда.

Инвестфонд "ВИК" народного депутата Игоря Кононенко за свой пакет "Кузни" в размере 20,13% получит $64,21 млн.

В Украине закрылась сеть виномаркетов "Поляна"

Последний магазин некогда крупнейшей украинской сети виномаркетов "Поляна" перестал работать чуть более месяца назад. Первый магазин сети "Поляна" открылся в 2009 году, в 2013 году сеть управляла 35 магазинами.

"Укрзализныця" разработает новую систему онлайн-продажи билетов

АО "Укрзализныця" решила разработать собственную систему онлайн-продажи билетов и обвиняет собственника действующего сервиса в незаконном установлении комиссии с каждого билета.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Суд оправдал Труханова по делу о присвоении 185 миллионов из бюджета

Малиновский районный суд города Одессы объявил оправдательный приговор Одесскому городскому голове Геннадию Труханову и другим лицам, которые обвинялись в завладении средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян". САП пообещала подать апелляцию на это решение.

"Мотор Сич" Богуслаева поставляет запчасти военным РФ

Как выяснили журналисты, компания "Мотор Сич" нардепа Вячеслава Богуслаева, несмотря на запрет экспорта военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии, работает в Крыму и на Донбассе. После 2017 года поставки идут через родственного боснийского посредника.

Госбюро расследований открыло дело против руководителей Фискальной службы

Представители Государственного бюро расследований и СБУ провели обыски в Государственной фискальной службе в Киеве, а также в управления ГФС в Харькове и на харьковской таможне в рамках расследования об убытках государства от подписания мирового соглашения между компанией "Филип Моррис" и Украиной.

И.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов напомнил, что мировое соглашение было утверждено Кабином, в табачной компании также не видят оснований для возбуждения дела.

ГФС заподозрила "Трейд Коммодити" в уклонении от налогов на 900 миллионов

Фискальная служба подозревает компании из обриты "Трейд Коммодити" в уклонении от уплаты налогов на сумму 920,5 млн грн путем подмешивания авиатоплива и масел в дизель. После введения направленный на борьбу с такими смесями новых правил учета объем импорта авиационного топлива в первом полугодии 2019 года упал на 48%.

Окружение Медведчука вошло в застройку Микитася на Осокорках

Помощник связанного с Виктором Медведчуком нардепа Тараса Козака стал подписантом ООО "Академ-Клуб", которое контролировал нардеп-застройщик Максим Микитась, и которое арендует более 40 га на берегу Днепра в Киеве под застройку.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении министру энергетики Насалику

Детективы НАБУ сообщили о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику. По данным следствия, в 2014 году министр получил взаймы $1,25 млн от физического лица, но не указал это в декларации.

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