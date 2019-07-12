 Новые требования к качеству молочных продуктов вступили в силу, – ЕВА

Об этом сообщила Европейская бизнес ассоциация (ЕВА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, новые требования будут касаться всех операторов рынка молока и молочных продуктов независимо от формы собственности, кроме первичного производства, предназначенного для собственного потребления в домашних условиях.

"Обновление требований в данной сфере позволит привести национальное законодательство в соответствие с требованиями ЕС по ветеринарно-санитарным правилам производства и оборота молока, обяжет переработчиков следить за показателями качества и безопасности, оставляя за компетентным органом инструмент контроля добросовестности оператора рынка", – отметил менеджер комитетов ассоциации Евгений Кузьменко.

По словам представителя ассоциации, вряд ли потребитель почувствует резкое ценовое колебание, ведь большой молочный бизнес уже живет по таким стандартам.

"Для компаний-членов молочного комитета Европейской бизнес ассоциации с принятием данного приказа практически ничего не меняется. Ведь компании работают с качественным сырьем, а объемы молока "экстра" и высшего сорта составляют преобладающую долю от общего производства", – указал менеджер комитетов ЕВА.

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Предполагается, что новые требования будут стимулировать повышение объема производства молока высшего сорта, однако нельзя сказать, что принятие норм сразу повысит уровень качества и безопасности продукции. Для этого нужно подкрепить законодательное регулирование государственным контролем.

"В соседней Польше уже есть опыт прохождения этого нелегкого пути. Главным фактором успеха был контроль без исключения и лишения на две недели права на реализацию всего молочного сырья предприятия-производителя, если оно не соответствует требованиям. Это подняло уровень сознания и ответственности производителей молочного сырья", – отметил Кузьменко.

Переходный период для адаптации к новым правилам для компаний, ориентированных на внутренний рынок установлен до 2022 года.

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