 Россия возобновила транзит запрещенных товаров по новым правилам, – СМИ

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник, передает БизнесЦензор.

Пломбы ставятся в соответствии с новым временным порядком контроля за отдельными международными транзитными перевозками через территорию РФ.

По данным собеседника агентства, за последние дни было установлено 32 электронных пломбировочных устройств (ЭПУ) "ГЛОНАСС" на железнодорожные вагоны и автомобили.

Из них в стационарном контрольном пункте "Красное" на границе с Белоруссией установили 23 пломбы на автомобили, на железнодорожной станции Смоленск-Сортировочный – 9 пломб на вагоны. Еще несколько автомобилей и ж/д вагонов в данный момент находятся в процессе оформления транзита.

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Как сообщалось, временный порядок контроля за автомобильным и железнодорожным транзитом санкционных товаров в третьи страны через территорию РФ был утвержден российским правительством 4 июля на основании подписанного в конца июня Владимиром Путиным указа.

Согласно документу, транзит продукции через территорию РФ разрешается при международных автомобильных и железнодорожных перевозках при условии ее прослеживаемости с использованием системы контроля, которая предусматривает применение средств идентификации (пломб), функционирующих на основе технологии ГЛОНАСС.

Кроме того, у водителей автомобилей должны быть учетные талоны. В случае нарушения водителями порядка наложения (снятия) и применения таких пломб учетные талоны будут считаться недействительными.

Напомним, продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года – Украина.

Изначально запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года – до конца 2017 года, в июне 2017 года – до конца 2018 года, в июле 2018 года – до конца 2019 года.

Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль.

С 27 октября 2017 года под запрет попали живые свиньи, за исключением чистопородных племенных животных, а также поставки свежих, охлажденных или замороженных пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков (за исключением товаров для производства фармацевтической продукции), свиного жира и жира домашней птицы, жира крупного рогатого скота, овец или коз, животного масла.

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