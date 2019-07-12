 Курс гривни занижен в 2,5 раза, – "Индекс Биг-Мака"

Согласно результатам, стоимость гривны недооценена на 61,3%, а реальный курс по покупательной способности должен быть в размере 9,93 грн за доллар, передает БизнесЦензор со ссылкой на ZN.UA.

В начале года по "Индексу Биг Мака" украинская валюта была недооценена на 65,2%.

Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров ( в данном случае бургера) в разных странах.

Как сообщалось, согласно индексу, в январе 2018 года самый дешевый "Биг-Мак" находится в Украине ценой в $1,64. Таким образом, авторы рейтинга считали, что гривня была недооценена на 69%, а курс доллара по отношению к гривне должен составлять 8,9 гривен за доллар.

Индекс "Биг-Мака" основан на теории паритета покупательной способности, по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров в разных странах. Для сравнения в индексе учитывается цена за один бургер McDonald’s "Биг-Мак".

Стоит отметить, что так называемая "бургерномика" никогда не выступала в роли точного датчика покупательной способности валюты, а была всего лишь инструментом для упрощения теории обменного курса. В то же время, "индекс Биг-Мака" - де-факто международный стандарт, который включен в ряд экономических учебников.

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