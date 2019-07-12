 "Нафтогаз" успешно разместил евробонды на $1 миллиард (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Суммарный объем выпуска превышает $1 млрд", – сообщил глава НАК.

Коболев уточнил, что средства от размещения облигаций "Нафтогаз" планирует получить до 19 июля.

Как уточнили в пресс-службе "Нафтогаза", условия привлечения средств значительно лучше предложенных инвесторами в ноябре прошлого года.

В НАК отметили, что евробонды размещены на максимальную сумму, согласованную Кабинетом министров, и дешевле максимальной согласованной ставки. Еврооблигации выпущены без государственных гарантий.

Еврооблигации "Нафтогаза" приобрели более 120 инвесторов из США, Великобритании, других стран Европы, Азии и Южной Америки. Якорными инвесторами выпуска стали ЕБРР и ряд инвесторов из США.

"Привлечение средств на международном рынке капитала на выгодных условиях позволит нам качественно подготовиться к следующей зиме, закачать в подземные хранилища необходимые объемы газа. Мы были готовы к размещению в мае и вышли на международные рынки капитала, как только получили все согласования от правительства в минувшую пятницу", – отметили в НАК.

Как сообщалось, по данным IFR, спрос на облигации "Нафтогаза" в долларах превысил $850 млн, на евробонды в евро – 1,5 млн евро.

"Нафтогаз Украины" 8 июля начал встречи с инвесторами в Лондоне и Франкфурте для подготовки размещения 5-летних евробондов в евро, однако затем компания решила также предложить бумаги в долларах США.

Компания назначила организаторами выпуска Citigroup и Deutsche Bank.

Читайте также: Украина успешно разместила облигации на 1 миллиард евро под 6,75% годовых

Как сообщалось, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах компании необходимо найти $1 млрд.

Ранее глава "Нафтогаза" отмечал, что допускает возможность выпуска еврооблигаций ближе к сентябрю.

Украина планирует весной-осенью 2019 года увеличить объем закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ) на 3 млрд кубометров, войдя в следующий отопительный сезон с запасами около 20 млрд кубометров на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

Напомним, в ноябре 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" принял решение отложить размещение еврооблигаций из-за неблагоприятной ситуации на мировых финансовых рынках по итогам проведения серии встреч с инвесторами в США и Лондоне.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram