 Нацбанк отрицает использование ворованного шрифта на банкноте достоинством 1000 гривен

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Подчеркиваем: ни один из элементов на банкнотах не является копией готовых продуктов. В частности, и при создании буквенной надписи "Одна тысяча гривен" на соответствующей банкноте было создано авторское графическое изображение на основе творческого использования публично доступных элементов", – заявляют в НБУ.

В НБУ поясняют, что использование авторских произведений вместо готовых продуктов предусмотрено для обеспечения высокого уровня защищенности банкнот, ведь подделать авторское изображение сложнее, чем скопировать готовое.

"Одной из особенностей дизайна гривневых банкнот является то, что все изображения на банкнотах является авторской графикой. Художники, работающие над их дизайном, не используют готовые рисунки или шрифты – они собственноручно создают векторные графические элементы дизайна, в том числе и буквенную надпись номинала банкноты", – отмечается в сообщении.

При этом Нацбанк признает, что в процессе создания графических изображений для дизайна банкнот художники изучают графическую информацию из открытых источников, после чего создают собственные с добавлением авторского видения тех или иных элементов.

"Соответственно, частичное совпадение отдельных элементов на банкноте с изображениями в открытых источниках может быть связано с творческой обработкой публично доступных материалов", – заявляют в НБУ.

Так, среди использованных для дизайна новой банкноты в НБУ указывают профильные издания 1960, 1986, 1981 года.

"Национальный банк Украины просит журналистов воздержаться от распространения субъективных утверждений и некорректной информации о вероятном использования нелицензионного шрифта на банкноте номиналом 1000 гривен", – сказано в сообщении.

Ранее в сети появились сообщения о том, что дизайнеры Национального банка Украины использовали пиратский шрифт на новой купюре 1000 гривен, тем самым нарушив авторские права компании-разработчика оригинального шрифта, которые принадлежат Adobe.

Как сообщалось, 25 июня Национальный банк представил банкноту нового номинала – 1000 гривен, которая будет введена в обращение с 25 октября. На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского, на обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

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