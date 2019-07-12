 Минэнергоугля усомнилось в данных "Укрэнерго" о подорожании электроэнергии на 30%

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор.

"Как свидетельствуют данные анализа ситуации Министерства, расчет "Укрэнерго" базируется на результатах торгов на "Украинской энергетической бирже", когда ценовое предложение равнялась цене на электроэнергию в условиях пиковых нагрузок – 2375 грн/мВт. Но это предложение, как оказалось, было ситуативным и не было поддержано рынком", – заявляют в министерстве.

По данным Минэнергоугля, продавец электроэнергии в этом случае – ПАО "Центрэнерго" – снизил затем цену до средневзвешенной, и за первые семь дней функционирования рынка электроэнергии "Центрэнерго" продавал электроэнергию по средневзвешенной цене в 1599 грн/мВт ровным графиком.

"При этом эта стоимость, как показывает анализ производственных процессов, может и дальше снизиться – до 1300 грн за мВт. В компании "Центрэнерго" планируют снизить цену до заявленного показателя уже в ближайшие месяцы", – заявляют министерстве.

"Получается, что расчеты НЭК "Укрэнерго" по меньшей мере некорректны, ведь апеллируют к некорректным ценовым показателям", – добавили в Минэнергоугля.

В министерстве также считают неуместным говорить о росте цены электроэнергии, когда новый оптовый рынок функционирует всего две недели.

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Как сообщалось, накануне глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что средневзвешенная цена электрической энергии, сложившаяся для промышленных потребителей в условиях нового оптового рынка (на всех его сегментах), по итогам первых десяти дней работы новой модели выросла на 30% по сравнению с оптовой рыночной ценой в июне.

Напомниим, 1 июля во исполнение принятого в апреле 2017 года закона "О рынке электроэнергии" в Украине запущен новый оптовый рынок электроэнергии, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму, предусматривающему двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где будут рассчитываться разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынкок (ВСР, на нем закупается электроэнергия на ближайшие часы), рынок вспомогательных услуг.

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