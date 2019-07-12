 В Киеве из-за ремонта ограничат движение по проспекту на Троещину

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, передает БизнесЦензор.

Работы начнутся на участке между ул. Героев Сталинграда и ул. Богатырской (в направлении станции метро "Почайна").

Поэтому, с 23:00 14 июля движение в обоих направлениях будет организовано по четной стороне проспекта.

Согласно сообщению, во время работ на магистрали заменят песчано-щебеночное подушку, бордюры, покрытие проезжей части и тротуаров, а еще на проспекте появится велодорожка, энергосберегающее освещение и современное барьерное ограждение.

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