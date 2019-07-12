 Поставщик газа в Запорожской области вернул в бюджет 12 миллионов неиспользованных субсидий

Как отмечает пресс-служба компании, нынешняя сумма возврата в 4 раза меньше, чем за предыдущий отопительный период, передает БизнесЦензор.

"Запорожгаз Сбыт" напоминает, что пересчет остатков субсидий по итогам отопительного периода проводится согласно постановлению Кабинета министров.

По данным компании, в течение отопительного сезона 2018-2019 годов субсидию в безналичной форме на газ в Запорожской области получили 118 тыс. потребителей на общую сумму 281,3 млн грн.

"В этом году на счетах наших потребителей, после окончания отопительного сезона, осталось в 4 раз меньше субсидий, чем в прошлом году. Такое уменьшение неиспользованной госпомощи связано с монетизацией", – пояснила директор "Запорожгаз Сбыта" Татьяна Колесникова.

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Списки субсидиантов с указанием суммы неиспользованной субсидии газопоставляющая компания передала управлениям по вопросам социальной защиты населения. Информацию о состоянии лицевого счета после пересчета субсидии клиенты могут узнать в личном кабинете на сайте https://104.ua или непосредственно из счетов.

Напоминаем, в случае имеющейся просроченной более месяца задолженности, общая сумма которой превышает 340 грн, жилищная субсидия на следующий сезон не назначается. Если в течение двух месяцев с даты получения уведомления об отказе в назначении жилищной субсидии на следующий сезон потребитель документально подтвердит уплату задолженности или заключит договор о ее реструктуризации – жилищная субсидия будет возобновлена.

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