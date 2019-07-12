 Сбор зерна нового урожая превысил 15 миллионов тонн, – Минагрополитики

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

В том числе пшеницы собрано 10,2 млн тонн с площади 2,9 млн га, или 44% от прогноза.

Урожай ячменя на отчетную дату составил 4,5 млн тонн с площади 1,4 млн га, или 55% от прогноза.

Гороха собрано 480 тыс. тонн с площади 216 тыс. га, или 75% от прогноза, ржи – 8 тыс. тонн с площади 3 тыс. га или 3% от прогноза, овса – 3 тыс. тонн с площади 1 тыс. га, или 1% от прогноза.

Кроме того, озимый рапс обмолочен на площади 767 тыс. га, или 59% от прогноза, при урожайности 22,2 ц/га (в 2018 году – 24,8 ц/га), которого намолочено 1,7 млн тонн.

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Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует рост урожая зерновых в 2019 году при благоприятных условиях до 70,8 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.

По данным Минагрополитики, по состоянию на 10 июля 2019 года в стране обмолочены зерновые и зернобобовые культуры на площади 3,9 млн га (40% к прогнозу), собрано 13,1 млн тонн зерна.

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