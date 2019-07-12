 Кабмин объявил конкурс на должность главы Госгеокадастра

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №516-р от 10 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно условиям конкурса, кандидаты должны иметь опыт работы на высших должностях госслужбы или руководителей подразделений Госгеокадастра не менее трех лет.

Документы от кандидатов принимаются до 26 июля, а начало тестирования знания иностранного языка назначено на 2 августа.

Должностной оклад руководителя Госгеокдастра без учета надбавок и стимулирующих выплат составит 24 тыс. грн.

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Как сообщалось, в октябре 2017 года Кабинет министров уволил исполняющего обязанности председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха.

Перед этим Гройсман отстранил от работы Цвяха и пригрозил ему уголовным преследованием в ответ на просьбу главы Васильковской райгосадминистрации Днепропетровской области Сергея Литвинова "убрать "смотрящих" по областям и по районам от киевского Госгеокадастра".

В то же время Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра директора департамента контроля за использованием и охраной земель ведомства Александра Колотилина. Согласно данным на сайте НАПК, 27 мая он подал декларацию перед увольнением с должности.

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