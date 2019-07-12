 Кабмин сменил руководителя "Артемсоли"

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №522-р от 10 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

До этого должность и.о. главы госпредприятия занимал Юрий Товстокоренко.

Как сообщалось, Кабмин в феврале 2018 года согласовал временное возложение исполнения обязанностей директора государственного предприятия "Артемсоль" на заместителя директора рудника №1,3 по производству госпредприятия Юрия Товстокоренка.

Перед ним Кабмин в апреле 2017 года назначил временно исполняющей обязанности директора "Артемсоли" заместителя директора по финансовым вопросам Викторию Луценко.

"Артемсоль" – крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Его производственные мощности расположены в Соледаре Донецкой области. Предприятие экспортирует продукцию в 19 стран. Около 35% продукции реализуется в Украине, остальная – на экспорт (данные за 2016 год).

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