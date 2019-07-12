 Зеленский поручил ускорить ремонт дороги на свою малую родину

Об этом президент заявил в ходе поездки в Днепропетровскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В частности, президент поинтересовался у присутствующего и. о. главы "Укравтодора" Славомира Новака, кто отвечает за строительство объездной дороги в Днепре и в какие сроки будут выполнены все работы.

"Много лет не решается этот вопрос – речь идет об окружной и о дороге на Кривой Рог. Давайте завершим эти два объекта. Давайте договоримся, что на Кривой Рог и на Никополь сделаем. Надо найти деньги на эти дороги", – сказал Зеленский.

В свою очередь Славомир Новак отметил, на завершение работ на этих дорогах, с учетом возможностей строительных компаний и финансирования, требуется два года.

"Владимир Зеленский и Славомир Новак сошлись во мнении, что необходимо приложить максимум усилий и в течение этого и следующего года закончить строительство", – сказано в сообщении.

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В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук отметил, что есть информация, что в каждой области имеются люди, которые влияют на то, кто выигрывает тендеры и осваивает средства.

"Мы вам даем эти фамилии, и можете уволить этих людей. Уволить и направить (информацию, – ред.) в правоохранительные органы", – добавил Зеленский, обращаясь к Новаку.

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