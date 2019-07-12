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Все про:дороги (839) Зеленский (153) Кривой Рог (85) ремонт (725) Укравтодор (307)

 Зеленский поручил ускорить ремонт дороги на свою малую родину

Президент Владимир Зеленский поручил ускорить ремонт дороги в Кривой Рог.

Об этом президент заявил в ходе поездки в Днепропетровскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В частности, президент поинтересовался у присутствующего и. о. главы "Укравтодора" Славомира Новака, кто отвечает за строительство объездной дороги в Днепре и в какие сроки будут выполнены все работы.

"Много лет не решается этот вопрос – речь идет об окружной и о дороге на Кривой Рог. Давайте завершим эти два объекта. Давайте договоримся, что на Кривой Рог и на Никополь сделаем. Надо найти деньги на эти дороги", – сказал Зеленский.

В свою очередь Славомир Новак отметил, на завершение работ на этих дорогах, с учетом возможностей строительных компаний и финансирования, требуется два года.

"Владимир Зеленский и Славомир Новак сошлись во мнении, что необходимо приложить максимум усилий и в течение этого и следующего года закончить строительство", – сказано в сообщении.

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В свою очередь заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук отметил, что есть информация, что в каждой области имеются люди, которые влияют на то, кто выигрывает тендеры и осваивает средства.

"Мы вам даем эти фамилии, и можете уволить этих людей. Уволить и направить (информацию, – ред.) в правоохранительные органы", – добавил Зеленский, обращаясь к Новаку.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137229
 
 
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"Президент Владимир Зеленский поручил ускорить ремонт дороги в Кривой Рог."

Президент ... поручил ускорить ремонт..... - ЭТО ЧТО?
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Не забудьте зробити дорогу йому додому в с. Іванковичі, де він живе, і найпізніше до кінця місяця. Інакше підете в СБУ на яму до Баканова.
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Як кажуть в Одесі - "а вот это уже г*авно". Пан Зеленський доручив зробити дорогу до своєї "малої батьківщини". Дуже "но новому" завіяло свіжим вітерцем. Зеленский поручил ускорить ремонт дороги на свою малую родину - Цензор.НЕТ 8893 Зеленский поручил ускорить ремонт дороги на свою малую родину - Цензор.НЕТ 8893 Зеленский поручил ускорить ремонт дороги на свою малую родину - Цензор.НЕТ 8893 Зеленский поручил ускорить ремонт дороги на свою малую родину - Цензор.НЕТ 8893Нехай жителі Кривого Рогу не ображаються. Зеленский поручил ускорить ремонт дороги на свою малую родину - Цензор.НЕТ 8893

Убогість і жалюгідність.
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один "Батя" уже строил дороги в Донецке...результат превзошел все ожидания

верной дорогой идете...в Ростове не хватает клоунов
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БизнесЦензорНовостиТранспортЗеленский поручил ускорить ремонт дороги на свою малую родину
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