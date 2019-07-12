 Вложения иностранцев в украинские ОВГЗ превысили рекордные 65 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности банков сократился на 0,73 млрд грн (на 0,22%) – до 329,26 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц – увеличился на 0,39 млрд грн (на 1,71%) – до 23,06 млрд грн, физлиц – изменился незначительно.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 0,44 млрд грн (на 0,06%) – до 763,38 млрд грн.

Читайте также: Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа за полгода в 2 раза

Как сообщалось, по результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 июля Минфин привлек в государственный бюджет 6,01 млрд грн, что на 2 млрд грн меньше, чем неделей ранее. При этом уровень доходности снижен почти по всем инструментам.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram