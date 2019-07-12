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 Руководитель программы по производству новейших самолетов Boeing ушел в отставку

Руководитель программы по производству самолетов Boeing 737 Эрик Линдблад уходит в отставку после 34 лет работы в компании.

По данным Financial Times, место Линдблада займет Марк Дженкс, который ранее возглавлял программу по производству самолетов 787, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как отмечает издание, Линдблад руководил программой в один из самых сложных периодов для компании: в марте 2019 года полеты всех самолетов Boeing 737 MАX были приостановлены после двух авиакатастроф.

С тех пор Boeing занималась устранением неполадок в программном обеспечении для своих самолетов и в мае объявила, что полностью обновила ПО.

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Между тем в июне Федеральное управление гражданской авиации США в ходе проверки обнаружило еще одну проблему с программным обеспечением самолета Boeing семейства 737 MAX, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, новая проблема не имеет прямого отношения к системе МCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), которая регулирует слишком острый угол атаки в полете. Именно эта система, по мнению экспертов, стала причиной двух катастроф.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137221
 
 
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