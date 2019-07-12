 Нацбанк еще не проверял новых членов набсоветов государственных банков, – Рожкова

Об этом сообщила первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем действовать принципиально и прозрачно, придерживаясь закона, лучших принципов корпоративного управления с целью формирования достойных наблюдательных советов. Никакие ранее принятые решения не будут иметь влияние на позицию НБУ", – сообщила замглавы НБУ.

Рожкова заявила: "Окончательное согласование …за НБУ и мы действительно имеем достаточно рычагов".

При этом она добавила, что процесс согласования, помимо прочего, предполагает тщательное изучение документов, которых, от "Укрэксимбанка" НБУ еще не получил.

"Кстати, у нас есть предостережения не только к членам наблюдательного совета "Укрэксимбанка". Предлагаю дать нам время сделать свою работу качественно и принять взвешенное и правильное решение", – добавила замглавы регулятора.

Ранее исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк сообщила, что направила запрос главе НБУ Якову Смолию относительно того, согласовал ли центробанк назначение Пауля Торстена главой наблюдательного совета "Укрэксимбанка" и проверил ли НБУ его деловую репутацию.

"Председателем этого совета ("Укрэксимбанка", – ред.) был избран австриец Пауль Торстен, который длительное время работал доверенным лицом в семье Азаровых и в Курченко. Торстену место среди фигурантов расследования по отмыванию денег, а не в наблюдательном совете государственного банка", – заявила Каленюк.

Как сообщалось, главой наблюдательного совета государственного "Укрэксимбанка" на его первом заседании 8 июля был избран Торстен Пауль, а его заместителем – Стивен Фишер.

На заседании 22 мая Кабинет министровутвердил состав наблюдательных советов государственных "Приватбанка", "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка".

По информации Минфина, Торстен Пауль имеет международный опыт корпоративного банкинга и управления рисками в таких компаниях, как Volksbank и Deutsche Bank. С 2017 года – председатель совета директоров "Банка РБК" в Казахстане.

Стивен Фишер – вышел на пенсию после 35-летней карьеры в глобальном банка Citi, в частности, был генеральным директором и управляющим директором в Украине.

В набсовет "Укрэксимбанка" как независимые члены также вошли Димитри Чичли, Оляна Гордиенко, Сергей Коновец, Доминик Меню, а в качестве представителей государства – Юрий Буца (от Кабмина) и Алла Шульга (от Верховной Рады).

Напомним, "Укрэсимбанк" основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Укрэсимбанк занимал 3 место (232,8 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

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