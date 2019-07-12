 Ryanair перевез 500 тысяч пассажиров после начала полетов в "Борисполь"

Как передает БизнесЦензор, об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Ryanair, крупнейшая лоукост-авиакомпания Европы, сегодня перевезла уже более 500 тыс. пассажиров из/в аэропорт "Борисполь". Это за 10 месяцев с момента начала осуществления полетов в сентябре 2018 года", – отметил Омелян.

"По этому случаю авиакомпания объявила о продаже билетов на перелеты в сентябре от 9,99 евро", – добавил министр.

Омелян напомнил, что с этого года Ryanair летает уже в четыре украинских аэропорта.

"Только в Борисполе маршрутная сеть Ryanair в этом году увеличится почти втрое и будет насчитывать 27 направлений из Киева в Лондон, Берлин, Барселону, нескольких городов Польши, Манчестер, Дублин, Стокгольм и другие. В течение летнего сезона 2019 года также запланировано расширение сети полетов в Афины, Пафос, Дублин, Манчестер и Софию, что позволит авиакомпании обслуживать более одного миллиона пассажиров в "Борисполе", – сообщил министр.

Как сообщалось, Лоукостер Ryanair 19 июня выполнил первый в своей истории рейс в аэропорт "Одесса".

Ryanair ежедневно осуществляет свыше 2,4 тыс. перелетов в/из 200 аэропортов, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 460 самолетов Boeing-737.