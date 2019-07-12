 Минсельхоз США ухудшил прогноз урожая пшеницы в Украине

Согласно обновленном отчету USDA, по сравнению с предыдущим месяцем, также понижен прогноз по экспорту ячменя в 2019/20 МГ – до 4,2 млн тонн (на 0,3 млн тонн) вследствие ухудшения прогноза по производству данной сельхозкультуры до 8,5 млн тонн (на 0,5 млн тонн), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время прогноз по экспорту кукурузы увеличен до 28 млн тонн (на 1 млн тонн) за счет улучшения прогноза урожая кукурузы до 34 млн тонн (на 1 млн тонн).

Таким образом, в целом прогноз урожая зерновых в 2019/20 МГ по Украине снижен до 72,55 млн тонн (на 0,5 млн тонн к июньскому прогнозу), экспорта – увеличен до 51,39 млн тонн (на 0,2 млн тонн).

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует рост урожая зерновых в 2019 году при благоприятных условиях до 70,8 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.

По данным Минагрополитики, по состоянию на 10 июля 2019 года в стране обмолочены зерновые и зернобобовые культуры на площади 3,9 млн га (40% к прогнозу), собрано 13,1 млн тонн зерна.

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