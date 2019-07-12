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 Минфин расширил перечень банков для выплат бюджетникам

Министерство финансов внесло АО "Акцент-банк" ("А-банк") и "Агропросперис Банк" ("АП-Банк") в перечень уполномоченных учреждений, через которые должна осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина по итогам заседания конкурсной комиссии 10 апреля, передает БизнесЦензор.

Таким образом, в перечне уполномоченных банков стло 38 банков: "Укрэксимбанк", "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Укрсоцбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Кредобанк", "УкрСиббанк", "Идея Банк", "Креди Агриколь Банк", "Пиреус Банк МКБ", "Альфа-Банк", "ОТП Банк", "Банк Альянс", "Львив", "Инудстриалбанк", "МТБ Банк", "Пивденный", "Полтава-Банк", ПУМБ, "Восточно-украинский банк "Грант", "Юнекс Банк", "Коммерческий индустриальный банк", "Универсал Банк", АКБ "Радабанк", банк "Восток", "Мотор-Банк", "Аккордбанк", "Кристалбанк", "Сич", "Клиринговый дом", "Метабанк", МИБ, "Правэкс Банк", "ТАСкомбанк", "Укрбудинвестбанк", "Акцент-банк" и "Агропросперис Банк".

Как сообщалось, 27 июня Министерство финансов по итогам очередного пересмотра исключило "Банк инвестиций и сбережений", "Скай Банк" и "Поликомбанк" из перечня уполномоченных на выплату пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Министерство финансов ежеквартально контролирует выполнение банками критериев соответствия для выплат работникам бюджетных учреждений. По решению правительства, претендовать на обслуживание бюджетников могут все банки, не имеющие задолженности перед Государственной фискальной службой и Фондом гарантирования вкладов физических лиц, не подвергавшихся в течение шести месяцев до подачи документов взысканиям или ограничениям Национального банка и не включены в санкционные списки.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137211
 
 
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