 МЭА предупредило страны ОПЕК об угрозе роста добычи нефти в США

Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА, IEA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Прогнозы МЭА указывают на необходимость дополнительного сокращения добычи нефти ОПЕК и партнерами для восстановления баланса на рынке, несмотря на продление существующего пакта.

МЭА ждет падения спроса на нефть ОПЕК до 28 млн баррелей в сутки в начале 2020 года.

"На данный момент проблема с дефицитом на рынке не стоит, и какое-либо восстановление баланса, похоже, отодвинулось на будущее… Очевидно, что это представляет серьезную проблему для тех, кто взял на себя задачу управления рынком", – говорится в отчете об ОПЕК и ее партнерах, таких как Россия.

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Как сообщалось, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) также ожидает снижения спроса на свою нефть в 2020 году из-за увеличения добычи странами, не входящими в картель, и избытка сырья на рынке, несмотря на попытки ограничить поставки.

По прогнозу картеля, мировой спрос на нефть 14 стран - участниц ОПЕК сократится в 2020 году на 1,34 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом – до 29,27 млн баррелей в сутки.

Как отмечается в докладе, снижение спроса на нефть ОПЕК является следствием ограничения добычи, предпринятого картелем для поддержки цен и ставшего стимулом для производителей сланцевой нефти в США и других конкурирующих с ОПЕК поставщиков.

ОПЕК прогнозирует, что в 2020 году не входящие в нее поставщики увеличат добычу на 2,44 млн баррелей в сутки против роста на 2,05 млн баррелей в сутки в 2019 году.

ОПЕК и ряд нефтедобывающих стран вне картеля на прошлой неделе продлили действие соглашения о сокращении добычи до марта 2020 года, сославшись на необходимость избежать наращивания запасов, которое может ударить по ценам.

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