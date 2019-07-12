 Турция начала поставки ракетных комплексов С-400 из России вопреки позиции США

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Anadolu.

"В рамках соглашения о поставках российских зенитных ракетных комплексов в Турцию 12 июля 2019 года началась поставка первой партии комплектующих для С-400 на авиабазу "Мюртед" в провинции Анкара", – говорится в заявлении.

В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400. Позднее глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов уточнил, что речь идtт о поставке четырtх дивизионов С-400 на общую сумму порядка $2,5 млрд.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России подтвердили начало поставок С-400 в Турцию.

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Как сообщалось, в мае президент США Дональд Трамп прекратил действие режима торговых преференций для Турции, введенного в 1975 году.

Конфликт Турции с США усугубился в мае 2019 года на фоне планируемой Анкарой покупки российских зенитных комплексов С-400. Это намерение вызывает жесткое противодействие США, поскольку применение С-400, с точки зрения Вашингтона, несовместимо с используемыми в НАТО оборонительными системами.

В августе минувшего года администрация Трампа ввела 50%пошлину на турецкую сталь, чтобы оказать давление на входящую в состав НАТО страну и заставить ее освободить американского пастора Эндрю Брансона, проведшего под арестом два года по обвинению в шпионаже и терроризме. В итоге священник был выпущен из тюрьмы 11 октября 2018 года.

В четвертом квартале минувшего года на фоне действий США ВВП Турции упал на 2,5% - впервые за десять лет в стране была зафиксирована рецессия. По данным Национального статистического ведомства, с декабря прошлого года по февраль нынешнего безработица составляла рекордные за десятилетие 14,7%, а среди молодежи этот показатель достигал почти 27%. С конца 2017 года курс турецкой лиры снизился почти на 30%.

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