 Госбюро расследований открыло дело против руководителей Фискальной службы (обновлено)

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает БизнесЦензор.

По данным собеседника агентства, следственные действия связаны с изъятием документов, касающихся подписания мирового соглашения между компанией "Филип Моррис" и Украиной.

Позднее в пятницу в пресс-службе ГБР подтвердили проведение обысков в Фискальной службе по делу, которое расследует управление Бюро в Полтаве в отношении руководства ГФС, Главного управления ГФС в Харьковской области и Харьковской таможни ГФС.

"По предварительной информации, чиновники не осуществляли таможенный контроль за товарами одного из крупных международных производителей табачной продукции. Кроме того, руководством ГФС Украины принято решение об отмене финансовых санкций в отношении упомянутого товаропроизводителя. Из-за этих действий государственный бюджет возможно недополучил средства в сумме около 630 млн грн", – сказано в сообщении.

В ГБР уточнили, что обыски по этому делу сегодня были проведены в Государственной фискальной службе, на Харьковской таможне ГФС, а также в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

Уголовное производство начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 367 Уголовного Кодекса Украины – служебная халатность. Процессуальное руководство по делу осуществляет Генеральная прокуратура, оперативное сопровождение – СБУ.

И.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов позднее подтвердил, что обыски прошли по делу о подписании мирового соглашения с компанией "Филип Моррис".

"Такой интерес правоохранителей связан с подписанием мной мирового соглашения между транснациональной компанией "Филип Моррис" и государством Украина, на что я был уполномочен правительством 5 декабря. То есть коллегиальное решение, как понимаем. Этому предшествовала работа Межведомственной рабочей группы по вопросам досудебного урегулирования спора при Министерстве юстиции", – написал Власов на своей странице в соцсети Facebook, подчеркнув, чтот все происходило прозрачно.

В свою очередь в табачной компании указали, что подписание мирового соглашения об отмене налоговых уведомлений-решений ЧАО "Филип Моррис Украина" на сумму 635,3 млн грн соответствует законодательству Украины.

"Подписание и выполнение мирового соглашения полностью соответствует законодательству Украины, а также международным обязательствам Украины в рамках международных Соглашений о защите инвестиций между Украиной и США, а также Украиной и Швейцарской Конфедерацией", – прокомментировала ситуацию с обысками директор по внешним связям ЧАО "Филип Моррис Украина" Наталия Бондаренко, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кабинет министров 5 декабря 2018 года утвердил проект мирового соглашения, предусматривающего отмену ГФС налоговых уведомлений-решений на общую сумму 635,3 млн грн.

Правительство поручило и.о. главы ГФС Александру Власову подписать мировое соглашение, что и было сделано 31 января 2019 года.

Спор был обусловлен тем, что в марте 2015 года ЧАО "Филип Моррис Украина" получило от Харьковской таможни разрешение на использование режима давальческой переработки на таможенной территории Украины на период с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года.

Однако впоследствии главное управление ГФС в Харьковской области провело внеплановую проверку, по результатам которой 14 июня 2016 года приняло налоговые уведомления-решения, которыми обязало компанию оплатить ввозную пошлину, дополнительный импортный сбор и НДС на импорт материалов, а также штрафные санкции на общую сумму 635,3 млн грн.

"Филип Моррис Украина" расценила действия ГФС как давление на компанию, после чего стороны вступили в судебную тяжбу. С ее затягиванием Philip Morris International заявило о намерении подать на Украину в международный инвестиционный арбитраж.

Philip Morris International – один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, продает их в 180 странах. В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.

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