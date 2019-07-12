 Зеленский уволил члена Нацсовета по вопросам телевидения Артеменко

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №510/2019 от 9 июля обнародован на сайте главы государства и вступает в силу с дня опубликования.

Как сообщалсь, другим указом №503/2019 от 9 июля Зеленский назначил членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Зиневича – адвоката, сооснователя объединения "Адвокатская фирма "Наше право", сын президента компании Михаила Зиневича. В 2014 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Напомним, 24 мая Владимир Зеленский отменил президентский указ Петра Порошенко об увольнении Юрия Атременко с должности члена Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Другим указом Зеленский уволил Артеменко с должности члена Нацкомисии регулирования сферы связи и информатизации (НКРСИ).

Также Зеленский отменил указ Порошенко о назначении Горковенко членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания.

Горковенко занимал должность заведующего отделом Главного департамента информационной политики в Администрации президента Порошенко.

Известно, что менеджмент телеканала "1+1" Игоря Коломойского в декабре 2016 года обвинял председателя Нацсовета по вопросам радиовещания и телевидения Юрий Артеменко в затягивании продления лицензии вещателя. В свою очередь Артеменко обвинял менеджеров канала в нежелании выполнить подтвердить бенефициара телекомпании, как того требует закон.

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