 "Укрспирт" возобновил отгрузку продукции покупателям (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

"В ближайшее время спиртовая отрасль и смежные отрасли, которые являются потребителями спирта этилового, заработают в плановом режиме", – подчеркивается в сообщении.

Как пояснили в министерстве, остановка отгрузки спирта спиртовыми предприятиями была связана с внедрением новой системы контроля за оборотом этилового спирта. Так, с 1 июля вступили в силу изменения в Налоговый кодекс и закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего", которыми предусмотрены новые правила контроля за оборотом спирта.

В частности, одним из таких правил является ежедневная передача в электронном виде производителями в контролирующий орган данных отгрузки и получения спирта в соответствии с показателями электронных расходомеров – счетчиков, которые должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре расходомеров счетчиков спирта этилового.

Уже одобренной "дорожной картой" предусмотрено разрешить применение уже установленных и зарегистрированных приборов учета, что не повлияет на уменьшение контроля по производству и обращению спирта, до урегулирования вопроса установления и регистрации электронных расходомеров – счетчиков спирта этилового спиртовыми заводами.

В свою очередь пресс-служба ГП "Укрспирт" сообщила, что Минфин уже согласовал предусмотренные планом акты ГФС, что позволило возобновить отгрузку продукции.

"Укрспирт" работает в штатном режиме и выполняет контрактные обязательства. Правительство согласовало временный порядок отгрузки спирта до 1 октября 2019 года. За это время производители спирта и потребители продукции должны привести системы учета в соответствие с требованиями Налогового кодекса", – уточнили в компании.

Как сообщалось, в начале июля госпредприятие "Укрспирт" заявило о трудностях с отгрузкой спирта в связи с введением в действие с 1 июля 2019 отдельных положений Налогового кодекса Украины. В частности, из-за несогласованности подзаконных актов, регламентирующих применение системы электронного администрирования реализации топлива (СЕАРП) к обороту спирта, "Укрспирт" не может оформить накладную на отпуск продукции.

От проблем с поставками спирта ГП "Укрспирт" пострадали производители алкоголя и кондитерской продукции.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram