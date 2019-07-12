 Минэкономразвития представило портал с данными о государственных предприятиях

На портале https://prozvit.com.ua собраны финансовые показатели более 3500 государственных предприятий, которые находятся в управлении центральных органов исполнительной власти, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно приведенным данным, в 2018 году из 3633 государственных предприятий, находящихся в управлении органов исполнительной власти, было 2327 работающих предприятий. Из них 1474 предоставили отчеты за 2018 год.

При этом с января 2019 года совместным приказом Минфина и Минэкономразвития заполнение базы портала стало обязательным для всех государственных предприятий Украины. ГП подают к базе все формы финансовой отчетности, а также финансовые планы.

На главной странице портал дает возможность ознакомиться с базовой статистикой государственного сектора экономики: общее количество государственных предприятий всех форм собственности, количеством работающих, количество подавших отчетность за выбранный период, количество прибыльных и общая сумма финансового результата (прибыли/убытка) по этим предприятиям.

На портале можно найти ссылки на аналитические отчеты по крупнейшим государственным предприятиям Украины ТОП-100, начиная с 2014 года.

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"Портал, который мы сегодня представляем – это результат годовой работы целой команды Минэкономразвития. Ранее вся отчетность государственных предприятий была бумажной и лежала в архивах министерств, а теперь все госпредприятия отчитываются в электронной форме и финансовые показатели их деятельности агрегируются на портале ProZvit. Каждый журналист или эксперт может зайти на портал и проверить, является ли предприятие прибыльным и финансовый результат получило за год", – заявил первый вице-премьер Степан Кубив.

"Министерство впервые начало анализировать состояние государственного сектора. В ручном режиме мы собирали, агрегировали и анализировали данные по всем предприятиям. Сегодня путем эволюционных преобразований в ходе реформы мы пришли к запуску мощного онлайн-сервиса, что сделает процесс управления государственным сектором экономики более удобным и эффективным", – добавил первый заместитель министра экономического развития Максим Нефьодов.

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