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 "Укрзализныця" планирует ввести страхование грузов

АО "Укрзализныця" хочет ввести страхование грузов для защиты от хищений и оперативного возмещения потерь.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

В Европейской бизнес ассоциации вместе с компанией Colonnade представили концепцию страхования грузов, сообщает компания.

Директор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев отметил, что предложения направленные на повышение клиентоориентированности компании и улучшения бизнеса всех участников рынка.

"Одна из страховых компаний предложила концепцию страхования грузов. "Укрзализныця" открыта к дискуссиям, предложениям и замечаниям по этому вопросу", - отметил Рязанцев.

"Следующим этапом, после получения предложений и консолидированной позиции ЕВА, начнем совместный сбор статистических данных и формирования стоимости предлагаемого продукта", - отметил Рязанцев.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137188
 
 
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