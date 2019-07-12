 Украина переходит на электронный формат товарно-транспортной накладной

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Введение электронных товарно-транспортных накладных приведет к качественным изменениям. Во-первых, так любые услуги предоставляются гораздо быстрее. Второй момент - мы отходим от бумажной эры. Третье - автоматизация процессов позволит избежать коррупционных рисков, которые были раньше", - отметил он.

Кроме того, Сафаров сообщил, что Мининфраструктуры намерено по модели ProZorro создать реестр, который даст возможность участникам рынка генерировать е-ТТН самостоятельно.

"Это значит, что мы как регулятор не вмешиваемся в эти процессы, поскольку понимаем: гораздо эффективнее передать эту функцию рынку. Министерство будет держать на своем балансе этот реестр, даст ему специальный код и уже другие используют этот код, чтобы генерировать ТТН", - подчеркнул глава директората министерства.

Он сообщил, что 19 июля 2019 года в Мининфраструктуры состоится совещание с участием представителей ведомства и участниками рынка.

"ТТН - документ, который проходит много процедур. Сначала его отправляет грузоотправитель, затем должен подписать перевозчик, перевозчик должен заверить у грузополучателя и после этого со всеми подписями вернуть заказчику. Соответственно, "хождение" этих документов по разным бухгалтериям приводит к длительным срокам его подписания. Следовательно, существенно задерживается оплата услуг перевозчиков, многие страдают от того, что деньги вымываются из оборота. Электронный же документ предлагает свести его подписание всего к двум дням", - прокомментировал внедрение е-ТТН совладелец Delivery Group Андрей Ивасив.

К настоящему времени текст документа пока не обнародован.

Как сказал Сафаров, он будет опубликован в газете "Урядовый курьер" в ближайшее время.