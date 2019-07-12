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 Крупнейшая сеть АЗС снизила цены на бензин и дизтопливо

Стоимость дизтоплива и бензинов в консолидированной сети группы "Приват" снизилась на 1 грн за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, теперь цена дизтоплива в подконтрольных "Привату" сетях "Авиас", "Укрнафта", ANP установлена на уровне 28 грн за литр, бензин А-92 – 26,95-27,00 грн, А-95 – 27,95–28,00 грн за литр.

В итоге средняя по стране цена дизтоплива уменьшилась до 28,37 грн/л, бензина марки А-92 – до 27,91 грн/л, а А-95 – до 28,91 грн/л.

Как сообщалось, на прошлой неделе, 4 июля, "Приват" снижал цены также на 1 грн/л, вслед за другими крупными сетями.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137182
 
 
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БизнесЦензорНовостиЭнергетикаКрупнейшая сеть АЗС снизила цены на бензин и дизтопливо
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