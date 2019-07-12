 Решение о смене главы "Укроборонпрома" уже принято, – Абромавичус

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

По его словам, политическое решение о смене руководителя госконцерна Павла Букина уже принято. "Ищем ему замену", - сказал Абромавичус.

Отвечая на вопрос, когда будет назначен новый руководитель, Абромавичус сказал: "Думаю в течение нескольких недель".

Он сообщил, что претендента на должность набсовет ищет своими силами – без конкурса. "Вместе со мной в набсовет вошли два человека, которые имеют хорошее понимание, что такое оборонный сектор и кадрового потенциала в нем. Это Андрей Загороднюк и Давид Арахамия. Как мой советник работает Роман Бондарь - один из самых известных рекрутеров в этой стране. Мы вместе занимаемся поиском людей на топовые позиции в концерне", - отметил Абромавичус.

Ранее президент Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса главой набсовета ГК "Укроборонпром". До этого он прекратил полномочия главы набсовета Михаила Згуровского и назначил новыми членами Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.