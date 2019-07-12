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 Минагрополитики планирует компенсировать пчеловодам стоимость импортного оборудования

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено дополнить перечень аграрной техники, подлежащей частичной компенсации при покупке, оборудованием иностранного происхождения специально для пчеловодов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Если пчеловоды зарегистрированы как семейное фермерское хозяйство или создали сельскохозяйственный обслуживающий кооператив по заготовке и переработке продукции пчеловодства, они могут пользоваться всеми направлениями государственной поддержки фермерства. Кроме того, по направлению удешевления отечественной с/х техники и оборудования в Минагропроде работают над изменениями в перечень, чтобы специально для пчеловодов дополнить его оборудованием иностранного происхождения", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в этом году министерство направило на государственную регистрацию приказ об утверждении требований к меду. Документ призван упорядочить внутренний рынок продукции пчеловодства, развивать экспортный потенциал отрасли. Для подготовки производителей меда предусмотрен переходный период до 1 января 2023 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137173
 
 
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БизнесЦензорНовостиАграрный рынокМинагрополитики планирует компенсировать пчеловодам стоимость импортного оборудования
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