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 СБУ раскрыла схему хищения 3,5 миллионов на ремонте дорог в Киевской области

СБУ разоблачила схему присвоения более 3,5 млн грн из государственного бюджета при проведении ремонта дорог на территории Киевской области.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

Представители коммерческой структуры-подрядчика и должностные лица сельских советов вносили в документацию ложные сведения об объемах и стоимости ремонта автодорог.

Полученные в результате схемы деньги подозреваемые переводили в наличные и легализовали путем проведения бестоварных операций. По результатам проверки выполненных подрядчиками работ подтверждены убытки государства на общую сумму более 3,5 млн грн.

По местам работы и жительства подозреваемых обнаружены документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Руководителю одной из коммерческих структур объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137162
 
 
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