 Первый контейнерный поезд Containerships Train из Литвы прибыл в Украину

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" сообщает БизнесЦензор.

65 контейнеров, которые курсировали в составе поезда, доставлены из Литвы в Украину за 50 часов, сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Containerships Train будет курсировать на регулярной основе. Предполагается, что технические операции по обработке контейнеров на станции Бровары продолжаться в течение 36 часов.

Containerships Train стал 22 контейнерным поездом, курсирующим по территории Украины. В первый рейс поезд отправился 9 июля по маршруту Драугисте (Литва) - Бровары (Украина), он будет курсировать два раза в неделю.

Также в августе предполагается организовать контейнерные перевозки со станции Драугисте, которая находится рядом с портом Клайпеда, в Одесский морской порт.

"Укрзализныця" напоминает, что соглашение по организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships Train было подписано 28 мая 2019 года в Одессе в рамках проведения совещания представителей АО "Укрзализныця", Белорусской железной дороги, АО LG CARGO и компаний Containerships и Intermodal Container Service.

Инициаторами и операторами поезда выступают Сontainerships и Intermodal Container Service.