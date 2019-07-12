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 Первый контейнерный поезд Containerships Train из Литвы прибыл в Украину

Первый контейнерный поезд Containerships Train, который 9 июля отправился с литовской станции Драугисте, прибыл к месту назначения на станцию Бровары 11 июля в 22:20.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" сообщает БизнесЦензор.

65 контейнеров, которые курсировали в составе поезда, доставлены из Литвы в Украину за 50 часов, сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Containerships Train будет курсировать на регулярной основе. Предполагается, что технические операции по обработке контейнеров на станции Бровары продолжаться в течение 36 часов.

Containerships Train стал 22 контейнерным поездом, курсирующим по территории Украины. В первый рейс поезд отправился 9 июля по маршруту Драугисте (Литва) - Бровары (Украина), он будет курсировать два раза в неделю.

Также в августе предполагается организовать контейнерные перевозки со станции Драугисте, которая находится рядом с портом Клайпеда, в Одесский морской порт.

"Укрзализныця" напоминает, что соглашение по организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships Train было подписано 28 мая 2019 года в Одессе в рамках проведения совещания представителей АО "Укрзализныця", Белорусской железной дороги, АО LG CARGO и компаний Containerships и Intermodal Container Service.

Инициаторами и операторами поезда выступают Сontainerships и Intermodal Container Service.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137160
 
 
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