 В Украине в первом полугодии выходило более 3 тысяч печатных изданий

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщает БизнесЦензор.

Среди них - 1371 газет и 1772 других периодических изданий.

Наибольшее количество изданий выпущено в Киеве (1174), Харьковской (268), Днепропетровской (180), Львовской (173) и Одесской (124) областях.

Подавляющее большинство печатных СМИ выходила на украинском языке - 1321, украинском и русском - 533, на русском - 497, на английском - 67.

Общий тираж изданий на русском языке (267,2 млн экземпляров) превышает общий тираж печатных СМИ на украинский языке (208,9 млн экземпляров).