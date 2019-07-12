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 МЭА прогнозирует перепроизводство нефти в 2020 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) допускает в 2020 году перепроизводство нефти из-за роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК, главным образом, из США.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Наш баланс показывает потенциал перепроизводства в следующем году в связи с увеличением поставок на 2,1 млн баррелей в сутки из стран не-ОПЕК во главе с США, по сравнению с 2 млн б/с в 2019 году. Это снизит запрос на нефть из ОПЕК до 28 млн б/с в первом квартале 2020 года", - пишет МЭА в своем ежемесячном отчете.

По оценкам агентства, в 2020 году спрос на нефть вырастет на 1,4 млн б/с по сравнению с темпом роста в 1,2 млн б/с в 2019 году.

Как сообщал БизнесЦензор, ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019 году на 1,14 млн баррелей в сутки - до 99,87 млн б/с. В 2020 году, согласно первым оценкам, потребление нефти также увеличится на 1,14 млн б/с.

Таким образом, спрос на нефть в мире превысит планку в 100 млн б/с и достигнет 101,01 млн б/с, говорится в отчете ОПЕК.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137150
 
 
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