 Зеленский предлагает люстрировать послемайданное руководство Украины

Текст соответствующего законопроекта президента №10444 опубликован на сайте Верховной Рады Украины, сообщает БизнесЦензор.

В соответствии с законопроектом, под люстрацию не попадают лица, которые занимали высшие должности в Украине, но ушли в отставку по собственному желанию.

Согласно законопроекту, под люстрацию попадают лица, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года: президента, председателя Верховной Рады, первого заместителя и заместителя председателя Рады, премьера, первого вице-премьера, вице-премьера; министра, руководителя центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабинета министров.

Также под люстрацию попадают главы Национального банка, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Государственного комитета телевидения и радиовещания, председатель и члены Нацкомиссии регулирования естественных монополий, регулирования в сферах связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг.

В люстрационный список также внесены главы силовых и правоохранительных органов: Генпрокуратуры, СБУ, Службы внешней разведки, Управления госохраны, центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает таможенную политику, налоговой милиции, руководителя центрального органа в сфере гражданской защиты, СНБО и его замов.

Также Зеленский предлагает люстрировать глав Администрации президента, Государственного управления делами, Секретариата Кабинета министров, уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, их первого заместителя, заместителя.

По люстрацию также могут попасть члены Высшего совета юстиции, Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного Суда Украины, председателя Верховного Суда), Высшей квалификационной комиссии судей, председатель Государственной судебной администрации.

Также под люстрацию предлагают ввести начальника Генерального штаба и руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса.