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 США снизили прогноз экспорта украинской пшеницы

Министерство сельского хозяйства США (USDA) снизило прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2019/2020 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 0,5 млн тонн - до 19 млн тонн, урожая – до 29 млн тонн (- 1 млн тонн), говорится в июльском отчете на сайте министерства.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету, по сравнению с июньским отчетом также понижен прогноз по экспорту ячменя в 2019/20 МГ - до 4,2 млн тонн (-0,3 млн тонн) вследствие ухудшения прогноза по производству данной сельхозкультуры до 8,5 млн тонн (-0,5 млн тонн).

В то же время прогноз по экспорту кукурузы увеличен до 28 млн тонн (+1 млн тонн) за счет улучшения прогноза урожая кукурузы до 34 млн тонн (+1 млн тонн).

Таким образом, в целом прогноз урожая зерновых в 2019/20 МГ по Украине снижен до 72,55 млн тонн (- 0,5 млн тонн к июньскому прогнозу), экспорта - увеличен до 51,39 млн тонн (+0,2 млн тонн).

Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует рост урожая зерновых в 2019 году при благоприятных условиях до 70,8 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.

По данным Минагропрода, по состоянию на 10 июля 2019 года в стране обмолочены зерновые и зернобобовые культуры на площади 3,9 млн га (40% к прогнозу), собрано 13,1 млн тонн зерна.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137138
 
 
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