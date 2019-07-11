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 SkyUp получит еще два самолета до конца года

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp до конца 2019 года пополнит свой флот еще двумя самолетами, поставка еще двух запланирована на апрель 2020 года.

Об этом сообщил совладелец авиакомпании Александр Альба, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За второй операционный год мы планируем перевезти 2,8-2,9 млн пассажиров. Кроме того, в нашем флоте будет 12 самолетов. Эти самолеты уже законтрактованы и ожидают на поставку. Один будет поставлен в октябре, один в декабре и два в апреле 2020 года", – сказал совладелец перевозчика.

Альба уточнил, что за первый операционный год SkyUp перевезла более миллиона пассажиров.

В настоящее время флот авиакомпании SkyUp насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700.

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Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба. В марте 2018 года SkyUp объявила о размещении твердого заказа на пять новых самолетов Boeing 737 MAX каталожной стоимостью $624 млн, который предусматривает также опцион на еще пять авиалайнеров этого семейства. Поставка первых самолетов непосредственно с завода в Сиэтле ожидается в 2023 году. 

ООО "Авиакомпания "Скайап" создано в июне 2017 года. В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право полетов в ЕС.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3137067
 
 
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