 Cервис такси Bolt планирует запустить прокат электросамокатов в Украине

Об этом сообщил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас работаем над поиском партнеров и привлечением самокатов для Украины. Мы рассматриваем эту страну как интересный рынок для этого продукта. Недавно запустили самокаты в нескольких городах Эстонии и в Риге, увидели, что там это дало очень неплохой бизнес-результат. Сейчас рассматриваем запуск в Украине", – заявил представитель компании.

По словам менеджера, запуск сервиса в Украине может состоятся уже в этом году.

"Мы рассматриваем как потенциальные города для открытия сервиса Львов, Киев и Одессу", – уточнил Потичный, подчеркнув, что запуск может состоятся как в одном, так и одновременно в нескольких городах сразу.

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Как сообщалось, в начале марта сервис по заказу такси Taxify провел ребрендинг, изменив название на Bolt.

Впервые Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018 года компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, пообещав зайти и в другие крупные города Украины.

По состоянию на июль 2019 года Bolt работает в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Компания Bolt – европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы – транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

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